Sanità, bocciato il Piano di Rientro della Campania. Prosegue il commissariamento. Il futuro della Regione è a rischio.

Il Governo ha ufficialmente respinto il Piano di Rientro presentato dalla Regione Campania, aprendo la strada alla prosecuzione del commissariamento sanitario e mettendo in discussione l’autonomia amministrativa, le risorse economiche e i diritti fondamentali dei cittadini campani. Una decisione che solleva interrogativi urgenti: si tratta di una bocciatura per gravi carenze gestionali o è il risultato di uno scontro politico tra Regione e Governo centrale?

Per rispondere in modo chiaro, documentato e senza censure, domani, 8 agosto alle ore 11,00, si terrà un dibattito pubblico online con la partecipazione di autorevoli giornalisti, scienziati e dirigenti sanitari tra i più esperti a livello nazionale.

Durante l’incontro verranno analizzate le conseguenze dirette della bocciatura, tra cui:

Blocco delle assunzioni di personale sanitario

Tagli ai fondi e ai trasferimenti

Rallentamento dell’attuazione del PNRR sanitario

Perdita di autonomia decisionale

Rischio di commissariamento totale del sistema sanitario regionale

Intervengono:

Andrea Agrippa , Corriere della Sera

, Corriere della Sera Ettore Mautone , Il Mattino

, Il Mattino Prof.ssa Maria Triassi , Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Presidente Società Italiana Sanità Pubblica e Digitale

, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Presidente Società Italiana Sanità Pubblica e Digitale Dott. Mario Iervolino , Manager Sanitario, Policlinico Universitario Vanvitelli

, Manager Sanitario, Policlinico Universitario Vanvitelli Prof. Giuseppe Servillo , Direttore Dipartimento Anestesia, Rianimazione e Chirurgie Specialistiche, Federico II

, Direttore Dipartimento Anestesia, Rianimazione e Chirurgie Specialistiche, Federico II Prof. Pasquale Perrone Filardi , Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate, Federico II

, Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate, Federico II Prof. Gaetano Motta, Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria, Policlinico Vanvitelli

Introduce e modera:

Enzo Rivellini, esperto in politiche sanitarie, Coordinatore cittadino Lega/Napoli Capitale

Una Regione bocciata. Una sanità commissariata. Un futuro a rischio.

Un dibattito da non perdere per chi ha a cuore il destino della Campania e il diritto alla salute.

