Sanità, bocciato il Piano di Rientro della Campania. Prosegue il commissariamento. Il futuro della Regione è a rischio.

Il Governo ha ufficialmente respinto il Piano di Rientro presentato dalla Regione Campania, aprendo la strada alla prosecuzione del commissariamento sanitario e mettendo in discussione l’autonomia amministrativa, le risorse economiche e i diritti fondamentali dei cittadini campani. Una decisione che solleva interrogativi urgenti: si tratta di una bocciatura per gravi carenze gestionali o è il risultato di uno scontro politico tra Regione e Governo centrale?

Per rispondere in modo chiaro, documentato e senza censure, domani, 8 agosto alle ore 11,00, si terrà un dibattito pubblico online con la partecipazione di autorevoli giornalisti, scienziati e dirigenti sanitari tra i più esperti a livello nazionale.

Durante l’incontro verranno analizzate le conseguenze dirette della bocciatura, tra cui:

  • Blocco delle assunzioni di personale sanitario
  • Tagli ai fondi e ai trasferimenti
  • Rallentamento dell’attuazione del PNRR sanitario
  • Perdita di autonomia decisionale
  • Rischio di commissariamento totale del sistema sanitario regionale

Intervengono:

  • Andrea AgrippaCorriere della Sera
  • Ettore MautoneIl Mattino
  • Prof.ssa Maria Triassi, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Presidente Società Italiana Sanità Pubblica e Digitale
  • Dott. Mario Iervolino, Manager Sanitario, Policlinico Universitario Vanvitelli
  • Prof. Giuseppe Servillo, Direttore Dipartimento Anestesia, Rianimazione e Chirurgie Specialistiche, Federico II
  • Prof. Pasquale Perrone Filardi, Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate, Federico II
  • Prof. Gaetano Motta, Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria, Policlinico Vanvitelli

Introduce e modera:
Enzo Rivellini, esperto in politiche sanitarie, Coordinatore cittadino Lega/Napoli Capitale

Una Regione bocciata. Una sanità commissariata. Un futuro a rischio.

Un dibattito da non perdere per chi ha a cuore il destino della Campania e il diritto alla salute.

Commenti

