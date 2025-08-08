San Tammaro. Incendi sul territorio: il Sindaco Vincenzo D’Angelo scrive a Prefetto, Questore e Commissario per la Terra dei Fuochi

Condividi

Anche quest’estate sul territorio del Comune di San Tammaro si registra una vera emergenza: incendi frequenti, spesso dolosi, che si sviluppano lungo le strade comunali e nelle campagne, arrivando in alcuni casi a ridosso delle abitazioni, come accaduto in Via dei Pioppi nei giorni scorsi.

Il Sindaco D’Angelo – come anticipato nei giorni scorsi – ha inviato una nota ufficiale al Prefetto, al Questore e al Generale Vadalà, richiedendo un potenziamento urgente della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.

Gli incendi, alimentati dall’abbandono incontrollato dei rifiuti, non solo danneggiano l’ambiente, ma mettono a rischio la salute pubblica, generano nei cittadini ansia e senso di abbandono e sfiducia nelle Istituzioni.

Inoltre la sicurezza urbana è messa a repentaglio.

Grazie al supporto della Prefettura di Caserta si è potuto rafforzare temporaneamente (fino al 15 ottobre) la Polizia Locale e i numerosi interventi dei Vigili del Fuoco hanno evitato conseguenze peggiori.

Ma non basta.

Il sindaco ha chiesto un incremento della presenza di forze dell’ordine sul territorio per contrastare più efficacemente gli illeciti che giornalmente vengono perpetrati ai danni del territorio comunale, in particolare lo sversamento e lo smaltimento illecito di rifiuti che risulta essere principale fonte di innesco degli incendi estivi.













