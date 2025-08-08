Calvizzano, al via lavori di sistemazione della sede municipale

38 Visite
Al via i lavori di sistemazione della sede municipale
Un’altra grande notizia per la comunità di Calvizzano: è stata individuata l’impresa aggiudicataria dei lavori di sistemazione e riqualificazione della Casa Comunale di Largo Caracciolo.
Si tratta di un importante intervento che permetterà di rendere la nostra sede istituzionale più moderna, funzionale e sicura, nel pieno rispetto delle normative in materia di accessibilità, prevenzione incendi ed efficientamento energetico.
Il progetto è finanziato con risorse provenienti dal Fondo per investimenti degli enti locali, assegnate al Comune di Calvizzano, e da fondi residui di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.
Tra gli interventi previsti:
• rifacimento completo dei servizi igienici su tutti i livelli;
• sostituzione dell’impianto ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• revisione dell’impianto elettrico;
• tinteggiatura e riqualificazione degli ambienti;
• rinnovamento della hall d’ingresso e degli accessi, con nuovi sistemi di controllo e sicurezza.
Tutti i materiali utilizzati saranno conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), garantendo così attenzione alla sostenibilità e all’ambiente.
Non appena concluse le verifiche di legge, si procederà con la consegna del cantiere e l’avvio ufficiale dei lavori.
Un sentito ringraziamento al Vicesindaco Pasquale Napolano, con delega ai Lavori Pubblici, all’Assessore con delega al Patrimonio Roberto Vellecco e all’Ufficio Tecnico Comunale per il lavoro svolto con competenza e dedizione, nonché a tutta l’Amministrazione Comunale per l’impegno costante nella valorizzazione del patrimonio pubblico. La nostra casa comunale sarà un fiore all’occhiello, degno nostro paese.