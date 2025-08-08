Calvizzano, al via lavori di sistemazione della sede municipale

Un’altra grande notizia per la comunità di Calvizzano: è stata individuata l’impresa aggiudicataria dei lavori di sistemazione e riqualificazione della Casa Comunale di Largo Caracciolo.

Si tratta di un importante intervento che permetterà di rendere la nostra sede istituzionale più moderna, funzionale e sicura, nel pieno rispetto delle normative in materia di accessibilità, prevenzione incendi ed efficientamento energetico.

Il progetto è finanziato con risorse provenienti dal Fondo per investimenti degli enti locali, assegnate al Comune di Calvizzano, e da fondi residui di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.