Giugliano, colpo di esperienza: arriva Zammarini

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Roberto Zammarini. Il centrocampista classe 1996, si lega al club con un accordo su base biennale.

Nato a Casalmaggiore, è un calciatore di assoluto spessore per la categoria. Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, con cui esordisce tra i professionisti. Nel gennaio del 2016 il trasferimento al Pisa, l’esordio in Serie B, dove totalizza 10 presenze. Resta in Toscana fino al gennaio 2019, prima del passaggio al Pordenone, protagonista indiscusso della scalata dei neroverdi. In cinque anni, infatti, centra una storica promozione in Serie B, una Supercoppa Serie C, oltre che una qualificazione ai playoff per la Serie A, totalizzando 141 presenze totali, di cui 84 in Serie B. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce al Catania, disputando 44 presenze e 4 reti, con gli etnei vince la Coppa Italia Serie C. Nel campionato appena concluso ha vestito la maglia della Spal, 39 le presenze totali. Un calciatore dal dna vincente, di grande esperienza e temperamento, che può vantare oltre 300 presenze tra i professionisti.













