Pomigliano, Giugliano e Marano: silenzio dal Viminale, Borrelli annuncia interrogazione parlamentare

Otto mesi di attesa per Pomigliano d’Arco, cinque e mezzo, quasi sei, per Marano e Giugliano. Ma dal Viminale nessuna risposta. Nessuna proroga per gli ispettori prefettizi inviati nei tre comuni per verificare eventuali infiltrazioni mafiose, ma nemmeno un esito ufficiale. Tutto fermo.

La situazione è diventata politicamente insostenibile, tanto che il deputato Francesco Borrelli, interpellato dalla redazione di TerraNostraNews, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministero dell’Interno perché non abbia ancora portato in Consiglio dei Ministri né le proposte di scioglimento, né gli eventuali esiti negativi delle commissioni di accesso.

Una zona grigia istituzionale che tiene in sospeso tre importanti comuni dell’area metropolitana di Napoli, senza trasparenza né tempi certi.













