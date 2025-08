Regionali Campania, nessun rinnovamento a sinistra. De Luca detta le carte. E Schlein incassa in silenzio

In Campania, più che la politica, va in scena una commedia all’italiana, dove i ruoli sono chiari e le battute scritte da tempo. Al centro del palco c’è sempre lui: Vincenzo De Luca, il raìs locale, che tiene ‘e voti e tiene famiglia. Con una mano agita la minaccia della scissione, con l’altra incassa ciò che vuole: un partito regionale consegnato al figlio Piero e un pacchetto di fedelissimi pronti a blindare la sua eredità politica.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, resta a guardare. O, meglio, accetta il baratto: sì a Roberto Fico come candidato di coalizione, ma in cambio consegna al governatore la guida del partito campano. Un’operazione che sa di resa, non di sintesi. Il volto del cambiamento si ritira davanti all’uomo forte del sistema. E la partita, ancora una volta, si gioca tutta secondo le regole di Don Vincenzo.

L’intesa non è solo familiare: è un vero e proprio patto di potere. Marco Sarracino, giovane parlamentare e attuale segretario regionale, è destinato a fare le valigie. Il suo cognome, che richiama il celebre brano di Carosone, non basta a salvarlo dal cambio della guardia. “O Sarracino” dovrà lasciare il posto a Piero De Luca, già deputato, già sistemato a Roma, ora pronto a prendere le redini del partito nella sua terra.

Chi si aspettava un segnale di rottura con il passato, una nuova fase, dovrà ricredersi. Il Partito Democratico campano resta saldamente nelle mani del suo ras. Un leader che critica tutti – il Pd romano, Fico, i Cinquestelle, perfino i suoi alleati – ma che non rinuncia mai a tutelare se stesso e il proprio cerchio magico.

Il paradosso è che mentre Schlein si intestardisce a difendere l’alleanza con il M5S, De Luca la usa come moneta di scambio per rafforzare il proprio potere. Il suo vero obiettivo non è il campo largo, ma il campo suo. E il prezzo da pagare è chiaro: nessun rinnovamento, nessun cambio di passo, solo continuità dinastica e controllo del territorio.

Alla fine, tra i due, l’unico vero leader resta lui. Don Vincenzo detta le carte. Elly, in silenzio, le prende.