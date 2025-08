Casavatore. Modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: l’annuncio ufficiale del Presidente del Consiglio Alessandro Sorrentino

Condividi

Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: l’annuncio ufficiale del Presidente del Consiglio Alessandro Sorrentino.

Il 5 agosto, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una modifica del Regolamento, introducendo il comma 7-bis all’art. 7 del Capo III che consente ai Consiglieri Comunali eletti, anche se non appartenenti alla medesima lista, possono decidere di costituire un nuovo gruppo politico, eventualmente dotato di una nuova e propria denominazione, tesa a rappresentare l’identità politica che si intende esprimere in Consiglio Comunale. La costituzione del nuovo Gruppo dovrà essere formalmente comunicata al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale dell’Ente.Questa nuova disposizione consente ai Consiglieri Comunali eletti di costituire nuovi gruppi politici, anche tra liste differenti, con la possibilità di adottare una nuova denominazione che rifletta l’identità politica che intendono rappresentare in Consiglio Comunale.

“Tale decisione – ha affermato Sorrentino- , rafforza la rappresentatività e la libertà di espressione all’interno del Consiglio, mantenendo intatto anche il rispetto della volontà popolare espressa dalle elezioni. Ciò renderà il funzionamento del Consiglio Comunale più efficace e trasparente, ringraziando

tutti i Consiglieri per la loro collaborazione in questo importante processo”.

