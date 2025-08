Mastelloni colpito da ictus, è in prognosi riservata

Visite: 50

L’attore e regista napoletano Leopoldo Mastelloni, 80 anni compiuti a luglio, è stato colpito da un ictus ed è ricoverato al Fatebenefratelli di Roma

in prognosi riservata. Lo si apprende dall’entourage dell’artista. L’attore l’anno scorso per il suo compleanno aveva scritto una lettera aperta e disperata con cui chiedeva al governo il vitalizio per artisti indigenti della legge Bacchelli. L’attore infatti è assente dalle scene da oltre 10 anni, come aveva raccontato con rammarico proprio al Corriere: «Mi hanno cancellato, non esisto. Non vedo futuro, per le persone sopra i 60 c’è un disinteresse totale. Ho cominciato questo mestiere a 15, credevo lo avrei fatto fino alla morte. In tv non c’è un varietà che mi ospiti per cantare una mia canzone, recitare una poesia. L’ultima volta mi hanno chiamato il 16 agosto 2023, non trovavano nessuno».