Da Ilaria Salis a Mimmo Lucano, il web contro la “collezione” di Avs. “Se non sono indagati non li prendete”

Condividi

Visite: 21

14 Visite

Dalla Salis a Mimmo Lucano, quell’irresistibile fascinazione di Bonelli e Fratoianni per candidati divisivi e reduci da procedimenti penali, “disobbedienti”. Anzi, nel caso della europarlamentare, aiutata a sottrarsi al processo in Ungheria attraverso la candidatura per Avs. Che l’ha portata a ricoprire il prestigioso scranno di Bruxelles. Dal quale prosegue ad incitare alla disbbedienza civile: aboliamo le carceri, occupiamo le case, il Dl sicurezza è repressivo. Sui social la vediamo sempre presentare libri nei centri sociali dai quali assume posizioni molto poco istituzionali. L’ultima: il plauso ai no Tav che hanno aggredito le forze dell’ordine. Sotto ai pst delle notizie il web si chiede come sia possibile che tali posizioni possano esprimersi quando si ricoprono cariche istituzionali al quel livello.

Da Soumahoro a Ilaria Salis, a Lucano: le fascinazioni di Bonelli e Fratoianni

Anche Mimmo Lucano, candidato da Bonelli e Fratoianni a governare la Calabria e sfidare Occhiuto, è compagna di banco di Ilaria Salis a Bruxelles nel raggruppamento Left. Fin dal suo primo ingresso ha detto di volere portare a Bruxelles il “modello Riace”. Eppure le cronache raccontano che è diventata definitiva la condanna, per falso, a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa. “La cultura di governo da lui dimostrata”, come ha detto Bonelli a Repubblica non sembra poter essere quel “modello Riace” da Lucano incarnato: un’accoglienza indiscriminata di immigrati. Fu indagato, messo agli arresti domiciliari per l’indagine sui presunti illeciti (matrimoni combinati e falsi permessi di soggiorno. Quindi la condanna in primo grado a 13 anni, poi di molto ridotta successivamente: resterà una pena di 18 mesi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews