Indebiti INPS per il bonus asilo nido: come difendersi

A cura dell’Avv. Lelio Mancino

In questi giorni, molte famiglie di Pozzuoli stanno ricevendo dall’INPS una comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite relativamente al bonus asilo nido per l’anno 2023 e 2024. La richiesta riguarda la restituzione di importi che si aggirano intorno ai 1.040 euro, da pagare entro 30 giorni mediante avviso pagoPA. Ma è davvero legittima questa richiesta? E soprattutto, è possibile opporsi?

I profili di illegittimità

Questa comunicazione, che ha l’apparenza di un semplice avviso, in realtà costituisce un provvedimento amministrativo di natura impositiva, poiché chiede il pagamento di una somma sulla base di un accertamento unilaterale.

Tuttavia, il provvedimento presenta numerosi profili di illegittimità, tra cui:

1. Mancanza di motivazione specifica:

Viene genericamente indicato che il pagamento è “indebito”, senza spiegare quale sia la causa concreta dell’indebito: ad esempio, l’assenza dei requisiti di reddito, errori nella documentazione, o altro.

2. Violazione del diritto di difesa:

Il cittadino viene messo davanti al fatto compiuto, senza essere stato preventivamente informato né ascoltato, in violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo).

3. Nessun accertamento del dolo o della colpa grave:

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. civ. sez. lav. n. 17155/2003; n. 24964/2019), in mancanza di dolo o colpa grave, le somme percepite dal cittadino non devono essere restituite, soprattutto se erogate per errore dell’amministrazione.

4. Mancato invito alla restituzione bonaria prima del recupero coattivo:

L’INPS ha l’obbligo di attivare preventivamente un contraddittorio con l’interessato, soprattutto quando il debito è contestato. L’assenza di un formale “invito a dedurre” può rendere l’atto annullabile per difetto di procedura.

Cosa può fare chi riceve l'avviso

Chi ha ricevuto questa richiesta può:.

Presentare ricorso al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica per contestare tempestivamente l’illegittimità dell’atto.

> Il ricorso va notificato all’INPS – sede territoriale competente – e depositato presso il Tribunale del Lavoro del luogo di residenza.

Sentenze utili a sostegno del ricorso

Riportiamo alcune pronunce che consolidano la tutela del cittadino:

Cass. Civ. n. 17155/2003: “La restituzione non è dovuta in assenza di dolo o colpa grave, specie quando l’errore è imputabile all’amministrazione”.

Cass. n. 24964/2019: “Il recupero di somme erogate deve sempre avvenire con piena garanzia del diritto di difesa”.

Cass. n. 26309/2021: “La buona fede del percettore impedisce la ripetizione, in caso di silenzio o comportamento concludente dell’ente”.