Ennesimo incendio sul territorio di San Tammaro, D’Angelo: “Quasi sicuramente doloso, informerò il Generale Vadalà e il Prefetto Volpe” 

Il rogo si è propagato attorno all’ora di pranzo in via Pioppi, in prossimità di Parco Roce, in una zona agricola ma non lontana dalle aree residenziali.

“Ringraziamo la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti per spegnere l’incendio”, aggiunge il Primo Cittadino che poi sottolinea: “Purtroppo siamo letteralmente in guerra. Ci sono incendi continui che hanno sicuramente una mano dolosa e prossimamente avviserò il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario per la Terra dei Fuochi, e il Prefetto di Caserta Lucia Volpe per metterli a conoscenza della situazione e quindi informare le Istituzioni perché, nonostante avvengano in zone agricole, i danni in termine di salute si ripercuotono sui cittadini”.

“Siamo sconcertati da questo fenomeno ma non abbassiamo la guardia. Abbiamo già emesso un’ordinanza affinché i proprietari dei terreni tenessero i fondi puliti da rovi ed erbacce, abbiamo già potenziato il comando di Polizia Municipale con tre unità per poter monitorare in maniera più capillare un territorio comunque vasto ma c’è bisogno del supporto di tutti per contrastare fenomeni purtroppo propri della Terra dei Fuochi”, conclude D’Angelo.