SACCHEGGI E DEVASTAZIONI IN ITALIA, INTERVIENE TRUMP: “TUTTA COLPA DELL’IMMIGRAZIONE SELVAGGIA, SE NON CHIUDONO LE FRONTIERE SARA’ LA FINE”

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L’Italia finisce nel mirino di Donald Trump. Dopo aver attaccato la Francia per le violente proteste degli ultimi giorni, il presidente americano allarga le sue critiche al nostro Paese, sostenendo che anche le manifestazioni italiane siano riconducibili all’immigrazione. Un giudizio netto, accompagnato da un avvertimento rivolto all’intero continente europeo: senza un cambiamento radicale delle politiche di controllo delle frontiere, l’Europa rischierebbe un declino irreversibile.

“Come in Francia anche in Italia le proteste hanno a che fare con l’immigrazione”, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Poi l’affondo: “Francia e Italia sono Paesi peggiori di quello che erano”. E infine l’avvertimento: “Se l’Europa non chiude i confini è finita”.













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