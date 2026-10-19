Comune di Marano, rafforzato l’organico: già in servizio sei nuovi tecnici e quattro vigili urbani

Nuovi innesti negli uffici Manutenzioni, Lavori pubblici e Urbanistica. Tra i tecnici anche due esperti informatici, oltre a geometri e architetti. I quattro agenti della Polizia municipale sono arrivati attraverso procedure di mobilità.

Prosegue il potenziamento dell’organico del Comune di Marano. Sono già in servizio sei nuovi tecnici, distribuiti tra gli uffici Manutenzioni, Lavori pubblici e Urbanistica. Tra le professionalità entrate nell’ente figurano geometri, architetti e due esperti informatici, reclutati attraverso lo scorrimento di graduatorie.

A questi si aggiungono quattro nuovi agenti della Polizia municipale, arrivati attraverso procedure di mobilità. Un rafforzamento che interessa settori strategici per il funzionamento della macchina comunale, dalla gestione delle manutenzioni e delle opere pubbliche alle pratiche urbanistiche, fino ai controlli sul territorio.

L’arrivo delle nuove figure professionali rappresenta un passaggio importante per un ente che, negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con una progressiva riduzione del personale, tra pensionamenti, cessazioni dal servizio e altre uscite. Una carenza che ha inciso sulla capacità operativa degli uffici e sulla gestione delle numerose attività di competenza comunale.

Con i nuovi innesti, l’amministrazione punta a rafforzare le competenze tecniche e operative, distribuire meglio i carichi di lavoro e migliorare l’efficienza dei servizi. Particolarmente rilevante anche l’ingresso degli esperti informatici, in una fase in cui la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi assume un ruolo sempre più centrale.

Il potenziamento dell’organico costituisce dunque un tassello del percorso di recupero delle risorse umane del Comune di Marano. Dopo anni segnati dalle difficoltà legate alla carenza di personale, l’ingresso di nuove professionalità potrà contribuire a dare maggiore continuità alle attività degli uffici e a rispondere con più efficacia alle esigenze della città.