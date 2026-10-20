Maltempo sull’Italia, in arrivo temporali intensi e nubifragi

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Una forte perturbazione atlantica è in arrivo sull’Italia, con piogge intense, temporali autorigeneranti e raffiche di Scirocco oltre i 50-60 km/h. La fase di maltempo coinvolgerà inizialmente il Nord, con particolare attenzione alla Liguria, dove sono previsti accumuli di pioggia fino a 200 millimetri in poche ore, per poi estendersi al Centro-Sud. A Genova, in vista dell’allerta meteo arancione, domani, martedì 20 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. In Toscana, invece, è stata diramata un’allerta gialla per temporali forti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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