RANUCCI SCEGLI RAINEWS PER IL DOPO REPORT

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Tempo scaduto e decisione presa. È ricaduta sulla vicedirezione di Rainews – secondo quanto si apprende – la scelta di Sigfrido Ranucci, chiamato a decidere tra le destinazioni proposte dalla Rai dopo la rimozione dalla conduzione di Report. Tra le opzioni ventilate da Viale Mazzini c’erano anche il Tg3 e l’assegnazione a un ufficio di corrispondenza dall’estero, Il Cairo in particolare.

Il futuro di Ranucci

Ranucci aveva presentato ricorso d’urgenza chiedendo il reintegro alla conduzione di Report, ma il tribunale del lavoro di Roma ha respinto la sua richiesta, sostenendo che la Rai aveva deciso la rimozione per risolvere le tensioni interne sorte dal clamore mediatico intorno all’inchiesta sull’attentato. Il ricorso andrà, comunque, avanti nel merito.

L’ex conduttore di Report ha presentato anche ricorso contro la sospensione di dieci giorni comminatagli a seguito dell’esame della sua condotta, ritenuta dal Comitato etico Rai in contrasto con le regole aziendali.

Per Ranucci Rainews rappresenta un ritorno al passato perché è già stato nell’organico del canale all news della Rai dal 1999 al 2006. Nel 2001 era stato nominato inviato speciale realizzando importanti inchieste. Adesso assumerà l’incarico di vicedirettore ad personam del canale, dove coordinerà anche le inchieste di Spotlight.













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