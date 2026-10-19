Marano, morta l’anziana di via Marano-Pianura in condizioni igieniche precarie. il caso era stato segnalato da Terranostranews

La donna, rientrata a casa dopo un intervento chirurgico, viveva in condizioni igieniche estremamente precarie. L’appello lanciato dal nostro giornale e quello del figlio erano stati raccolti dalle istituzioni competenti, intervenute dopo alcuni giorni. Purtroppo, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

È deceduta l’anziana residente in via Marano-Pianura, a Marano, della cui difficile situazione TerranostraNews aveva scritto alcune settimane fa. La donna, dopo aver subito un intervento chirurgico ed essere rientrata nella propria abitazione, si trovava in condizioni particolarmente delicate, aggravate da una situazione igienico-sanitaria estremamente precaria.

La vicenda aveva suscitato preoccupazione e spinto il nostro giornale a lanciare un appello affinché la situazione venisse presa in carico dalle istituzioni competenti. Anche il figlio della donna si era rivolto pubblicamente a chi avrebbe potuto intervenire, chiedendo aiuto per la madre e richiamando l’attenzione sulle condizioni in cui era costretta a vivere.

Dopo alcuni giorni, l’appello di TerranostraNews era stato recepito e la situazione era arrivata all’attenzione degli organismi competenti. Purtroppo la donna è deceduta nelle ultime ore.