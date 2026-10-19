MAFIA, RASTRELLI (FDI): BENI CONFISCATI, 18MILA IMMOBILI RESTITUITI ALLA COLLETTIVITÀ DAL GOVERNO MELONI

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“Iniziative come quella di oggi sono assolutamente meritorie. Nell’arco di quattro anni il governo Meloni è riuscito a restituire 18mila beni immobili confiscati, che oggi ospitano presidi delle forze dell’ordine o progetti sociali”. Lo ha dichiarato il senatore Sergio Rastrelli, segretario della Commissione parlamentare Antimafia, intervenendo all’inaugurazione del nuovo laboratorio di cucina della Fondazione “A’ Voce d’e Creature ETS”, guidata da don Luigi Merola, realizzato in un bene confiscato alla criminalità nel quartiere Arenaccia alla presenza della presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, del prefetto di Napoli Michele di Bari e di altre autorità civili e militari.

“Ogni bene restituito alla comunità è un seme piantato nel giardino della legalità”, ha concluso Rastrelli.













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