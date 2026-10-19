Campania, sciopero degli autotrasportatori: scaffali a rischio nei supermercati, protesta anche al porto di Napoli

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Corsie vuote nei supermercati, immagini che non si vedevano dai tempi del lockdown Covid, mercatini rionali affollatissimi, nella speranza di trovare alimentari freschi che non arrivano più sugli scaffali: verdura, frutta soprattutto. Il blocco degli autotrasportatori contro il caro carburante dalla strada passa al carrello della spesa in Campania: gli effetti si vedevano già domenica, oggi è peggio, perché i rifornimenti non sono arrivati e la giornata precedente è trascorsa ad prendere quel che era rimasto. Dunque distese vuote e preoccupazione crescente per il blocco della filiera che mette in difficoltà i punti vendita della grande distribuzione.













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