Campania, sciopero degli autotrasportatori: scaffali a rischio nei supermercati, protesta anche al porto di Napoli

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 64
25 Visite

Corsie vuote nei supermercati, immagini che non si vedevano dai tempi del lockdown Covid, mercatini rionali affollatissimi, nella speranza di trovare  alimentari freschi che non arrivano più sugli scaffali: verdura, frutta soprattutto. Il blocco degli autotrasportatori contro il caro carburante dalla strada passa al carrello della spesa in Campania: gli effetti si vedevano già domenica, oggi è peggio, perché i rifornimenti non sono arrivati e la giornata precedente è trascorsa ad prendere quel che era rimasto. Dunque distese vuote e preoccupazione crescente per il blocco della filiera che mette in difficoltà i punti vendita della grande distribuzione.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore