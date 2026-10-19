Scontri a Milano, genitori furiosi fuori dalla Questura: «Ero contento se ti spaccavano la testa»

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Tra paura, rabbia e delusione, i familiari dei ragazzi coinvolti negli scontri si presentano in Questura per riportare a casa i figli. «Appartiene al gruppo dei pirla, si ferma a guardare e finisce nei guai. Oggi aveva un colloquio di lavoro», racconta un genitore.

Sono ore di tensione fuori dalla Questura di Milano, dove alcuni genitori si sono recati per recuperare i figli coinvolti negli scontri. Ad accompagnare l’attesa ci sono sentimenti contrastanti: la preoccupazione per quanto accaduto, la rabbia per il comportamento dei ragazzi e la delusione per le conseguenze delle loro scelte.

Tra le testimonianze raccolte emergono parole dure, pronunciate da genitori che non nascondono la propria esasperazione. «Ero contento se ti spaccavano la testa», è una delle frasi che restituiscono la durezza delle reazioni familiari di fronte agli episodi di violenza.

C’è chi cerca di ridimensionare il coinvolgimento del figlio, sostenendo che si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. «Lui appartiene al gruppo dei pirla, si ferma a guardare e…», racconta un genitore, lasciando trasparire la frustrazione per una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze anche sul futuro del ragazzo.













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