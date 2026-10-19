Marcianise, 13enne accoltellato al centro commerciale: due uomini fermati per tentato omicidio

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E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli un 13enne accoltellato la serata di sabato 17 ottobre a Marcianise (Caserta) nel parcheggio del centro commerciale Campania. I carabinieri della Compagnia di Marcianise, hanno fermato due uomini di 34 e 20 anni, entrambi domiciliati a Caivano, nel Napoletano, gravemente indiziati, in concorso, di tentato omicidio.

Dalle indagini realizzate dai militari, è emerso che la vittima avrebbe prima discusso con un altro minore poi, per ragioni apparentemente banali, il confronto sarebbe degenerato e, poco dopo, sarebbero intervenuti i due maggiorenni in soccorso dell’altro giovane, aggredendo violentemente il 13enne e accoltellandolo più volte al torace.













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