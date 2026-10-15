Marano. Il Tiglio “Castrese” è ufficialmente Albero Monumentale: riconoscimento dalla Regione per il territorio. La soddisfazione dei Salandra Lovers e dei Commissari del Comune

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Un importante traguardo per il patrimonio naturale di Marano di Napoli: la Regione Campania ha comunicato all’associazione Salandra Lovers e ai Commissari del Comune di Marano il riconoscimento del tiglio selvatico, ribattezzato “Castrese” in onore del Santo Patrono, come Albero Monumentale.

I Commissari del Comune hanno espresso il proprio compiacimento all’associazione Salandra Lovers per l’impegno, la perseveranza e la dedizione dimostrati nel portare a compimento questo significativo percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale locale.

Il risultato rappresenta il coronamento di un’iniziativa avviata nel 2023, quando Roberto Braibanti effettuò una prima misurazione dell’albero. Dopo una fase di stallo, il percorso è stato ripreso con determinazione dall’associazione Salandra Lovers, che si è adoperata affinché l’iter potesse finalmente giungere a conclusione.

Un passaggio decisivo si è svolto il 17 febbraio 2026, quando il vicepresidente Mario Audino e il socio Angelo Marra hanno accompagnato il responsabile regionale, Salvatore Apuzzo, insieme ai suoi collaboratori, per effettuare le misurazioni ufficiali e le verifiche tecniche necessarie al riconoscimento.

Ieri, con la comunicazione ufficiale della Regione Campania, quell’impegno si traduce in un risultato concreto: il tiglio “Castrese” entra a pieno titolo tra gli Alberi Monumentali, diventando un simbolo di identità, memoria e rispetto per la natura.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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