Agente della Digos di Avellino travolto e ucciso sulla E45, scortava i tifosi in trasferta

Condividi

Visite: 144

58 Visite

Un agente della Digos della Questura di Avellino è morto nel pomeriggio in un incidente stradale sulla E45, nel territorio di Cesena, all’altezza di Borello. L’investimento è avvenuto poco prima delle 16.30, sulla carreggiata in direzione nord, mentre il poliziotto era impegnato nel servizio di accompagnamento dei tifosi dell’Avellino in trasferta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente si trovava a piedi nell’area di servizio individuata come punto di raccolta per i sostenitori irpini. Qui gli operatori attendevano l’arrivo dei tifosi per organizzare la scorta fino allo stadio. Durante il servizio, il poliziotto sarebbe stato investito accidentalmente da un’auto in transito. L’impatto è stato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti