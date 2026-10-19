SCHLEIN SFIDA CONTE: “MI CANDIDO CON O SENZA PRIMARIE”

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TURIN, ITALY - SEPTEMBER 9: Elly Schlein, Secretary of Democratic Party attends attends a debate entitled "It's time for dignity! United for work, the contract and the referendums", as part of the FIOM Party festival organised by FIOM CGIL TORINO and Piedmont, entitled "Turin and Piedmont in the transition" on September 9, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)
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Elly Schlein prenota Palazzo Chigi. E pazienza se nel centrosinistra la partita per la leadership è ancora tutta da giocare. La segretaria del Partito Democratico non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e rilancia la propria candidatura alla guida del Paese, mandando un messaggio tanto a Giorgia Meloni quanto a Giuseppe Conte. Il palcoscenico è quello dell’assemblea nazionale dem, riunita alla Nuvola di Fuksas a Roma, dove la leader del Nazareno si dice “pronta, determinata, onorata e orgogliosa” di guidare il partito alle prossime elezioni. E soprattutto ribadisce la volontà di candidarsi alla presidenza del Consiglio “con o senza primarie”. Un’investitura che la Schlein rivendica senza troppi giri di parole, mentre nel campo largo restano da sciogliere i nodi dell’alleanza e delle ambizioni dell’ex premier pentastellato.

Davanti ai delegati, la segretaria sceglie innanzitutto la strada dell’autocelebrazione. Ricorda le previsioni di chi immaginava un Pd destinato a scomparire, le divisioni annunciate e le scommesse sulla brevissima durata della sua leadership. Tutte, a suo giudizio, clamorosamente sbagliate. “Avevano scommesso che io non sarei durata sei mesi”, rivendica, sottolineando di essere ancora alla guida dei democratici. La Schlein è convinta che il partito abbia ritrovato compattezza e credibilità, al punto da presentarsi come il perno indispensabile dell’alternativa al centrodestra. E difende anche il pluralismo interno, prendendo le distanze dalle formazioni costruite attorno a un solo leader: “Noi siamo un partito vero”, scandisce.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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