Blitz anticamorra a Napoli: nove arresti, nel mirino i clan e i traffici dal carcere

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Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, insieme a personale del Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Penitenziaria, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A. partenopea, nei confronti di 9 persone.

Sono gravemente indiziate di *accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti*, traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni, violenza privata, violenza per costringere a commettere un reato. Reati aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolare, a vario titolo, le organizzazioni camorristiche denominate clan MAZZARELLA – D’AMICO, TRONCONE, FERRARA-CACCIAPUOTI, GIONTA, AVVENTURATO, DE LUCA-BOSSA-MINICHINI.

Gli indagati sono domiciliati e ristretti nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L’Aquila, Cosenza, e Rovigo.













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