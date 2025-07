Marano, intervento dei carabinieri in via Corree di Sopra: fermato uomo dedito ad atti autolesionistici in strada

Condividi

Ieri sera, i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Corree di Sopra per porre fine a una situazione che da mesi inquietava i residenti della zona. Oggetto delle numerose segnalazioni un uomo, noto nella zona per compiere ripetutamente pratiche masochistiche e atti di autolesionismo in pubblico, spesso appostato a bordo di un veicolo parcheggiato a pochi metri dalle abitazioni.

L’intervento dei militari, giunto dopo l’ennesima richiesta da parte dei cittadini preoccupati, ha permesso di interrompere l’ennesimo episodio e di persuadere l’uomo a fermarsi. Secondo quanto emerso, l’autore dei gesti apparirebbe bisognoso di assistenza psicologica. I Carabinieri hanno anche proceduto al sequestro del mezzo su cui l’uomo si trovava al momento dell’intervento.

L’episodio ha riportato un temporaneo sollievo tra i residenti, che da tempo chiedevano un intervento risolutivo per una vicenda che aveva generato forte disagio e preoccupazione nel quartiere.













