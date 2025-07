NAPOLI, DUE DEI TRE MORTI SUL LAVORO ERANO IN NERO. NIENTE IMBRACATURE E CINTURE DI SICUREZZA. SOLO PIERRO CON REGOLARE CONTRATTO

Condividi

Due dei tre operai precipitati a Napoli erano in nero, nessuno dei tre indossava caschi, imbracature e cinture di sicurezza. Sono i primi elementi emersi negli accertamenti sui lavoratori morti in seguito a una caduta da 25 metri dal montacarichi dove lavoravano, di cui sono stati diffusi i nomi.

Chi erano gli operai morti a Napoli

Si chiamavano Vincenzo del Grosso, 54 anni, di Napoli, Ciro Pierro, 62 anni e Luigi Romano, 67, tutti e tre con alle spalle tanti anni di esperienza nel settore edile. Erano di Napoli, Arzano e Calvizzano. Romano aveva perso un figlio 20 anni fa, Pierro era un operaio che risiedeva in via Da Vinci, al confine con Mugnano e Villaricca. I suoi figli vivono fuori regione. Era l’unico contrattualizzato.

Secondo quanto emerso dalle verifiche dell’ispettorato del lavoro e all’Inail, soltanto Pierro risultava in regola. Dai primi riscontri, inoltre, tutti e tre erano sprovvisti dei dispositivi di sicurezza obbligatori per i lavori in quota.













