Pianura. Finge una rapina per coprire un debito: 34enne confessa ai carabinieri, denunciato per simulazione di reato

Aveva raccontato ai carabinieri di essere stato rapinato da quattro uomini armati che, sotto la minaccia di una pistola, gli avevano sottratto una borsa contenente ben 5 chili d’oro. Ma era tutto inventato.

Protagonista della vicenda un 34enne rappresentante di gioielli che lo scorso giovedì si era presentato alla Stazione dei Carabinieri di Pianura denunciando il presunto colpo. Le indagini, affidate ai militari della compagnia Napoli Bagnoli, non si sono però mai fermate, e presto gli elementi raccolti hanno cominciato a far traballare la versione fornita dall’uomo.

Messo alle strette e sotto pressione anche per la crescente attenzione mediatica sul caso, il 34enne ha deciso infine di raccontare la verità: nessuna rapina, nessun commando armato. L’oro, molto probabilmente, è stato venduto per far fronte a un debito di circa 500mila euro contratto con un imprenditore.

Paradossalmente, il creditore non avrebbe mai esercitato pressioni particolari, anzi: pare avesse concesso più tempo per il saldo della somma. Ma il timore di non riuscire a onorare il debito e la gravità della situazione economica hanno spinto il rappresentante a inscenare la finta rapina, sperando forse di sviare sospetti o guadagnare ulteriore tempo.

Il 34enne è stato denunciato per simulazione di reato. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta destinazione dell’oro e verificare eventuali ulteriori responsabilità.













