Marano, adozione in giunta del nuovo Puc. Il gruppo consiliare Azione sostiene la giunta

Il Gruppo Azione di Marano di Napoli esprime il proprio sostegno al Sindaco Matteo Morra e all’Amministrazione comunale per l’importante traguardo raggiunto con l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), atteso da ben 43 anni.

Si tratta di un momento storico per la città: l’adozione di uno strumento fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo ordinato del territorio, che consentirà di affrontare in modo concreto e responsabile le esigenze urbanistiche, abitative, ambientali e infrastrutturali del nostro Comune.

Il Gruppo intende inoltre rivolgere un particolare plauso all’Assessore all’Urbanistica, Arch. Gennaro Polichetti, e al Responsabile del Settore Urbanistica, Giovanni Silvestri, per la competenza, la dedizione e la determinazione dimostrate durante l’intero iter procedurale. Il lavoro tecnico e politico svolto rappresenta un esempio di buona amministrazione e di visione strategica orientata al futuro di Marano.

Con questo risultato, l’Amministrazione comunale fornisce una risposta concreta alle attese dei cittadini e pone le basi per un rilancio strutturato del territorio. Il Gruppo Azione continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa utile al progresso della città, rinnovando la propria disponibilità al confronto costruttivo e alla collaborazione istituzionale.

Il segretario Italo Montella

I consiglieri:

Teresa Aria

Domenico Catuogno

Vincenzo Battilomo

