West Nile, dialogo semiserio tra due cittadini maranesi disillusi

— Hai sentito che in Campania si stanno organizzando per combattere la West Nile?

— Sì, sembra quasi una mobilitazione generale, spruzzi e disinfestazioni ovunque.

— E Marano?

— Marano sembra preferire un approccio più… contemplativo. Quasi come se volesse studiare il fenomeno prima di muoversi.

— Un po’ come quel tipo che, in mezzo a una tempesta, si mette a guardare le nuvole invece di aprire l’ombrello.

— Già, mentre altrove si fa squadra e si interviene, qui si osserva, come se la zanzara fosse diventata un dettaglio insignificante rispetto a problemi più grandi.

— Dopotutto, tra traffico che sembra un labirinto senza uscita, mezzi pubblici che si fanno desiderare e strade che fanno concorrenza a campi minati, la zanzara rischia quasi di passare inosservata.

— Però dai, forse è un messaggio dall’alto, quasi come una piaga biblica moderna: non locuste o cavallette, ma zanzare. Le vere protagoniste di un’epopea urbana…è un modo per farci capire che in fondo la pazienza è la vera medicina.

— O forse semplicemente Marano ha deciso di adottare uno stile di vita “naturale”, senza filtri, senza spray, solo zanzare e traffico selvaggio.

— Già, un vero paradiso terrestre per chi ama il brivido…

— Speriamo solo che il brivido non si trasformi in altro. Nel frattempo, continuiamo a grattarci e a guardare le altre città che si organizzano.

— È come se la città avesse deciso di convivere con tutto ciò, quasi fosse un compromesso accettato, una specie di “normalità” tutta sua.

— Forse è una strategia inconsapevole: mettere da parte il fastidio più piccolo per concentrarsi sulle difficoltà più grandi, o forse solo un modo per non aggiungere panico al caos.

— Però non è forse vero che ignorare un problema raramente lo fa sparire?

— Forse è un modo per ricordarci che a volte il vero problema non è la piaga, ma la nostra incapacità di decidere di affrontarla.

— E così, mentre gli altri comuni si affannano, Marano continua a farci riflettere sul senso profondo della convivenza con il disagio.

— Una lezione di ironia amara, in attesa che qualcuno, prima o poi, decida di cambiare pagina.

— Nel frattempo, zanzare e buche restano, e noi continuiamo a grattarci, con la speranza che almeno la pazienza non finisca mai.













