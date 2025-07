Giffoni, il cinema incontra la sicurezza: Anas premiata da Paolo Sorrentino per lo spot che parla ai giovani

Nel cuore del Giffoni Film Festival, tra l’energia vibrante dei giovani giurati e l’incedere visionario del cinema d’autore, si è fatta largo una storia diversa, ma altrettanto urgente: quella della sicurezza stradale. Un racconto che non scorre su pellicola, ma sull’asfalto delle nostre città. Un racconto che Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha saputo trasformare in linguaggio visivo, ricevendo per questo il premio “Drive the Change” – riconoscimento alla comunicazione sociale che educa, coinvolge e, potenzialmente, salva vite.

A consegnare il premio è stato Paolo Sorrentino, regista premio Oscar e simbolo di una narrazione che scava nel profondo delle esistenze. E proprio lui ha firmato, con la sua presenza e le sue parole, un ponte ideale tra la forza evocativa del cinema e l’urgenza di una cultura del rispetto al volante. “La strada è un racconto quotidiano di vite che si sfiorano – ha detto Sorrentino – e ogni gesto compiuto alla guida può cambiare il destino, nostro e degli altri. Questo spot non è solo cinema, è responsabilità”.

Lo spot a cui si riferisce il regista, “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, realizzato nel 2024 in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, ha trovato un’eco potente proprio tra i giovani spettatori del Giffoni. Il messaggio è diretto, asciutto, quasi brutale nella sua semplicità: ogni distrazione alla guida – in particolare l’uso del cellulare – è una roulette russa. Una notifica può attendere, una vita no.

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, lo dice senza giri di parole: “L’incidentalità stradale è ancora la prima causa di morte tra i giovani in Italia. Il nostro impegno è concreto: prevenire, informare ed educare. Il Giffoni è il luogo ideale per parlare direttamente a chi può cambiare davvero le cose”. I numeri, d’altronde, raccontano un lento ma incoraggiante cambiamento. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei primi sette mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (dicembre 2024), i decessi sulle strade sono diminuiti del 10,6%. Ma resta un dato inquietante: oltre 21mila patenti ritirate per l’uso del cellulare alla guida. Un gesto apparentemente innocuo, che nasconde invece una leggerezza fatale.

E allora, al Giffoni si è scelto di fare di più. Non solo spot e premi, ma un vero laboratorio creativo: i giovani giffoner sono stati invitati a partecipare a una challenge, completando alcune celebri frasi dei film di Sorrentino con riflessioni personali sulla guida sicura. Ne è nato un dialogo generazionale, spontaneo, autentico. Sabato 26 luglio, nella Sala Verde, le frasi più potenti verranno premiate in un evento interattivo promosso da Anas, tra gaming, storytelling e momenti di confronto pensati per rafforzare la consapevolezza.

Quella di Anas al Giffoni Film Festival non è una semplice campagna educativa, ma un gesto culturale. Una presa di posizione pubblica che mette al centro la vita, la responsabilità, il futuro. Non è retorica, è necessità. Perché ogni strada percorsa è un bivio tra attenzione e disattenzione, tra vita e tragedia.

E forse, come dice Sorrentino, ogni grande storia ha bisogno di tempo, rispetto e presenza. Anche quando siamo al volante.