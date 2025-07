Mercato Napoli: le ultime su Miretti, Ndoye e Milinkovic-Savic

Condividi

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, confermando la sua ambizione di consolidarsi come una realtà internazionale di primo piano. A parlare delle ultime trattative è Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, che ai microfoni di Radio Marte ha confermato l’imminente arrivo di Nicolò Miretti: “Potrebbe vestire la maglia azzurra nei prossimi giorni per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. È un’altra splendida operazione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, considerando la giovane età del giocatore e la sua stagione positiva al Genoa in prestito.”

Secondo Cilli, l’acquisto di un talento come Miretti conferma la solidità economica e la progettualità di un club che, come sottolineato, “è diventato un punto di arrivo e non più di passaggio, un po’ come successo in passato con De Bruyne.”

Nel frattempo però si complicano le trattative per Dan Ndoye, obiettivo dichiarato del Napoli per rinforzare l’attacco. Marco Giordano di Radio CRC ha riportato su X (ex Twitter) che il Nottingham Forest è entrato nella corsa offrendo allo svizzero un ingaggio decisamente più alto rispetto all’offerta azzurra: 5 milioni di euro netti a stagione. Il Bologna, che detiene il cartellino, ha rifiutato l’offerta del Napoli da 35 milioni complessivi (9+26) più 5 di bonus, ma mantiene aperti i canali di dialogo in vista di eventuali rilanci. La giornata sarà decisiva, con nuovi contatti previsti anche con l’entourage del calciatore. Intanto, sfuma l’ipotesi Samuel Lino, diretto al Flamengo per 25 milioni di euro.

Non si fermano le idee di mercato del Napoli, come spiega Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, durante “Radio Goal”: “Oltre a Milinkovic-Savic, il Napoli potrebbe puntare anche su un altro portiere. Piace Alessio Cragno, ora svincolato. L’obiettivo numero uno rimane Ndoye, ma restano vivi anche i nomi di Zaccagni, Chiesa, Nusa e Kevin.”

Il mercato del Napoli è dunque in fermento, con trattative delicate e ambiziose che disegnano un futuro di grande competitività per gli azzurri, sempre più protagonisti nel calcio italiano e internazionale.













