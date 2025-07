Meloni ‘taglia’ il traguardo dei mille giorni al governo. Il premier: “Creati più di 1 milione di posti di lavoro stabile”

Condividi

“Oggi (ieri, ndr) sono mille giorni da quando il governo è in carica ma a me mi sembrano di più…”. Giorgia Meloni sceglie una battuta sulla sua longevità a palazzo Chigi per rompere il ghiaccio al Congresso della Cisl. Dal giuramento come premier al Quirinale insieme ai suoi 24 ministri, il 22 ottobre 2022, ne è passata di acqua sotto i ponti. I mille giorni da prima donna nella stanza dei bottoni a palazzo Chigi le sembrano quasi un’eternità. ”Siccome sono una persona rigida, vedo soprattutto quello che c’è ancora da fare”, prova a schermirsi per poi rivendicare il ‘primato’ di un milione di nuovi posti di lavoro creati fino ad ora, che ha rievocato lo slogan coniato da Silvio Berlusconi nel 2001, poco prima delle politiche poi vinte dal centrodestra, quando l’allora leader di Forza Italia firmò a ‘Porta a Porta’ il ‘contratto con gli italiani’.













