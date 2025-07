Scandali ovunque nelle Pubbliche Amministrazioni: dal Nord al Sud, ma Piantedosi è timido

Condividi

Scandali che attraversano tutta Italia, con un’escalation che non risparmia nessuna regione. Da Milano a Sorrento, passando per Caserta, Marano, Pomigliano, Giugliano e anche la Liguria, i comuni sono scossi da arresti di sindaci, avvisi di garanzia e casi di corruzione e abusi urbanistici. Neanche Bari è immune da questa ondata di illegalità. Ma nonostante la gravità della situazione, il governo di Piantedosi sembra voler minimizzare, optando per un atteggiamento morbido e timido nei confronti delle amministrazioni comunali coinvolte. Invece di rafforzare gli strumenti per lo scioglimento dei consigli comunali e accelerare le indagini, la proposta in discussione è quella di ammorbidire le leggi vigenti, con il rischio di lasciare impuniti i colpevoli. Un errore storico che, se attuato, non farà altro che alimentare la corruzione e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La risposta dello Stato deve essere chiara: un intervento forte e deciso per fermare questa deriva.













