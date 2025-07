CAMPI FLEGREI, NUOVO BOATO. GENTE IN STRADA. “TREMAVA TUTTO”. EPPURE SI CONTINUA A COSTRUIRE E A PROGETTARE STADI, IMPIANTI PER LA COPPA AMERICA E QUANT’ALTRO

Oggi, alle 9:14, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con epicentro a Bagnoli, in piena caldera flegrea a una profondità di 2,5 km. L’evento, preceduto da un forte boato, è stato avvertito in tutta Napoli, anche nei quartieri centrali e ai piani bassi degli edifici. La paura ha spinto molte persone a riversarsi in strada. Lo sciame sismico era iniziato già alle 8:51, con la scossa principale seguita da due più deboli di magnitudo 1.5. Attualmente, sono in corso sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco per verificare eventuali danni, ma al momento non sono stati segnalati problemi.