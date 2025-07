Condividi

Nel parco “La Pineta” di Marano a Via Falcone, i ladri agiscono indisturbati.

Dapprima sono entrati in una villa, addormentati i proprietari e depredato tutto.

Non contenti hanno tentato di svaligiare una seconda villa, che fortunatamente causa sistema di antifurto non sono riusciti nel loro intento.

Subito dopo sono intervenuti i carabinieri ma, purtroppo, dei ladri già non c’era più traccia se non quella immortalata dalle telecamere.













