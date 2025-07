Marano, colpo nella notte a “La Pineta”. Fallita, invece, seconda irruzione in un’altra casa

Condividi

Visite: 218

30 Visite

Notte movimentata in via Falcone, nel parco residenziale “La Pineta” a Marano, dove una banda di ladri ha messo a segno un furto inquietante. I malviventi si sono introdotti in una villa, riuscendo ad addormentare i proprietari per poi razziare completamente l’abitazione.

Non soddisfatti, hanno tentato di entrare anche in una seconda casa poco distante. In questo caso, però, il sistema d’allarme li ha messi in fuga prima che potessero agire.

Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri, ma dei ladri non c’era già più traccia, se non nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono un rafforzamento della sicurezza e controlli più frequenti nella zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews