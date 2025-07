Dal Pd a FdI, la decisione della consigliera romana Eleonora Talli

Condividi

“Carissimi/e, dopo una lunghissima e sofferta riflessione sono giunta a questa decisione, che ad oggi non posso non prendere, il mio passaggio alla rappresentanza di Fratelli d’Italia...”. Inizia così il lungo post della consigliera del Municipio VII di Roma, Eleonora Talli, eletta tra anni fa nella fila del Pd. Delusioni, disinteresse, guerre intestine, poi la decisione della consigliera municipale di aderire a Fratelli d’Italia.

Dal Pd a FdI, la decisione di Eleonora Talli

“Attacchi diretti, mancanza di comunicazione in tante situazioni e l’ultima provocazione, proprio oggi sono stata rimossa immotivamente dalle mie Commissioni di cui sono membro: Ambiente e Giubileo. Sono dovuta andare avanti in questi anni a fari spenti basandomi unicamente sulle mie forze e risorse, ottenendo comunque significativi risultati praticamente da sola senza l’apporto di un gruppo che non mi ha mai difeso nemmeno di fronte ad attacchi pretestuosi ed immotivati (anche personali) di personaggi ben conosciuti nel municipio che avevano come passatempo preferito l’attacco sistematico nei miei confronti. Ho conosciuto questo nuovo gruppo dove respiro un’aria di positività perché è in linea con i miei ideali cattolici e cristiani, mi offre aiuti e protezione, mi supporta e mi lascia quell’autonomia necessaria al perseguimento degli obiettivi…”, scrive ancora Eleonora Talli.













