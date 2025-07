Marano, la scuola di San Rocco: l’amministrazione corre… ma senza contratto e lavori. E la finta opposizione rincorre, copiando Terranostranews

Condividi

Visite: 0

2 Visite

Marano accadono cose che nemmeno Kafka saprebbe descrivere. C’è una scuola – o meglio, c’è un edificio trasformato in fretta e in furia in una scuola – e poi c’è un contratto che dovrebbe esistere, ma che non c’è. Nel frattempo, i bambini vanno a lezione sopra un autonoleggio. Tranquilli: nessuno ha sognato, è tutto vero. È il capolavoro amministrativo del Comune di Marano, dove le emergenze si gestiscono così: con un colpo di bacchetta (urbanistica) e una pioggia di delibere “urgenti”, magari senza badare troppo ai dettagli, tipo… il contratto con i proprietari dell’immobile. Roba da poco, no?

Nel quartiere San Rocco, infatti, un edificio privato – che in origine era tutt’altra cosa – è diventato di colpo una scuola. Una metamorfosi votata in consiglio comunale, in nome dell’urgenza e della necessità. Ma, attenzione: nessun adeguamento strutturale, nessun contratto firmato, e una convivenza pacifica con un autonoleggio nello stesso stabile. I bambini entrano da una parte, i clienti noleggiano la Panda dall’altra. Una sinergia che nemmeno nei campus americani.

E qui entra in scena la finta opposizione consiliare maranese. Quella che, quando TerranostraNews lancia il sasso e rompe il vetro dell’indifferenza, si fionda a guardare dentro e prova a dire la sua. Ovviamente senza citare la fonte, perché l’originalità non è di casa. Copiaincollano indignazione, ma dimenticano il contesto. I veri problemi del territorio li ignorano sistematicamente, salvo poi rincorrere qualche titolo da social con l’effetto “me too” del giorno dopo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews