Marano, centro storico ancora senza acqua. Izzo e i lettori: “Ha ragione Terranostranews, peggio che in Africa”

Ancora una volta, a Marano di Napoli, e in particolare in via Parrocchia, ci troviamo a dover denunciare una situazione inaccettabile: l’ennesima interruzione della fornitura idrica. In piena estate, con temperature che sfiorano i 40 gradi, centinaia di famiglie restano senz’acqua, impossibilitate persino a fare una doccia o a svolgere le più basilari attività quotidiane. Sembra incredibile doverlo scrivere nel 2025, ma è la realtà: interi quartieri costretti a vivere come se ci trovassimo in una zona del mondo priva di infrastrutture basilari. Il paragone con certe aree dell’Africa non vuole essere offensivo, ma è tristemente calzante per descrivere lo stato di abbandono in cui versano i cittadini di via Parrocchia.

L’acqua non è un lusso, ma un diritto fondamentale. Si tratta di dignità, di salute pubblica, di vivibilità. E invece, ogni estate, puntualmente, ci ritroviamo a vivere un incubo che si ripete, mentre dalle istituzioni solo silenzi o risposte evasive.

**Dov’è il Comune? È legittimo chiederselo, perché di fronte a disservizi tanto gravi non si può restare indifferenti. Chi dovrebbe intervenire continua a voltarsi dall’altra parte, come se le segnalazioni dei cittadini non avessero valore, come se la nostra quotidianità non contasse nulla. Chiediamo un intervento immediato e risolutivo. Non vogliamo più contentini né promesse. Servono risposte concrete e soluzioni durature. Perché vivere senz’acqua non è solo scomodo: è indegno di un paese civile. La cittadinanza è stanca. È tempo che chi ha responsabilità si assuma l’onere di risolvere questa vergogna.

Francesca una cittadina.













