IL GIUGLIANO HA UN NUOVO TECNICO: COLAVITTO. HA FIRMATO POCO FA

Condividi

Visite: 144

32 Visite

Il Giugliano ha ufficialmente un nuovo allenatore: Gianluca Colavitto, ex tecnico dell’Ancona, ha firmato poco fa un contratto annuale con la società gialloblu. Colavitto, 54 anni, prende il posto di Valerio Bertotto e sarà al timone della squadra nella prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare e migliorare i risultati ottenuti negli ultimi due anni.

Il tecnico, originario di Napoli, vanta un’esperienza significativa in Serie C, dove ha allenato per quattro stagioni: un anno a Matelica e tre ad Ancona. La presentazione ufficiale del neo allenatore dei “tigrotti” è prevista a Giugliano tra circa dieci giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews