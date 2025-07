NAPOLI. FINANZA SMANTELLA ORMEGGI ABUSIVI E SEQUESTRA ATTREZZATURE PER LA BALNEAZIONE SUL LUNGOMARE

Condividi

In data odierna, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto dell’abusivismo demaniale e commerciale, ha smantellato numerosi ormeggi abusivi nello specchio acqueo antistante il consolato Americano in via Caracciolo. L’operazione ha richiesto l’impiego del Nucleo Sommozzatori del Corpo, coadiuvato da un pontone, messo a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Centrale, a bordo del quale, con l’ausilio di una gru, sono stati accatastati: “corpi morti”, catene, cime e quant’altro utilizzato dagli abusivi per la realizzazione degli ormeggi illegali. Un contestuale intervento ha riguardato il c.d. “Lido Mappatella” dove un soggetto è stato sorpreso mentre affittava, in assenza del previsto titolo autorizzativo, sedie ed ombrelloni che sono stati sequestrati dalla Fiamme Gialle. Al responsabile è stata irrogata una sanzione amministrativa di € 5.000,00. L’operazione si è svolta con la collaborazione di militari del I Gruppo Napoli, i quali si occuperanno dei connessi

aspetti di polizia economico-finanziaria con particolare riguardo agli ormeggi abusivi che alimentano un rilevante giro di affari in nero. La Capitaneria di Porto, intervenuta con una motovedetta, ha assicurato nello specchio acqueo in questione la sicurezza della navigazione. I controlli della Polizia del Mare saranno intensificati nelle prossime settimane e riguarderanno l’intero territorio regionale allo scopo di contrastare ogni forma di abusivismo e tutelare gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole.













