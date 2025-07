L’ANGOLO DELLA SATIRA. COMUNI DA SCIOGLIERE? NO, PRIMA IL MATRIMONIO DEI MASTELLAS

Condividi

Caro direttore di Terra Nostra News, so che Lei la pensa come me su certi argomenti, ma non se la prenda. Il Ministro Matteo Piantedosi ieri era impegnato in cose più importanti, non poteva pensare, forse, allo scioglimento dei comuni. Doveva presenziare all’anniversario di matrimonio dei coniugi Mastella. UBI MAIOR, MIMOR CESSAT!

Poi, caro direttore, ci sono le regionali in Campania, non si può fare gli schizzinosi, servono i voti di tutti. Proprio tutti.

Vedrà che un giorno, forse lontano, le persone come noi saranno veramente tutelate. Dovrà pur arrivare qualcuno che non faccia solo retorica.

Spero di vederlo quel giorno.

Tiziana Perreca













