Pozzuoli. Nuovo svincolo sulla Tangenziale: la svolta annunciata dai Ministri

Nella giornata di oggi, 19 giugno, è stato ufficialmente annunciato lo sblocco definitivo del progetto per un nuovo svincolo della Tangenziale di Napoli a Pozzuoli. L’opera, inserita nel vasto piano infrastrutturale per la sicurezza dei Campi Flegrei, era già prevista nell’intesa ministeriale da novembre scorso.

Il nuovo ingresso in via Cigliano andrà ad aggiungersi al completamento dello svincolo di via Campana, lavori partiti con la chiusura temporanea di via Fascione (18 giugno). Secondo il ministro delle Infrastrutture, l’obiettivo è migliorare la mobilità e creare una “via di fuga” fondamentale in caso di emergenza vulcanica o sismica.

Il costo complessivo dell’intervento, parte di un pacchetto da 260 milioni stanziati per l’area flegrea, sarà coperto dal Ministero e dalla Regione Campania .

Il sindaco Luigi Manzoni ha espresso soddisfazione per il progresso, sottolineando come la sinergia istituzionale tra Comune, Ministeri e Tangenziale di Napoli stia portando “risultati concreti” per la sicurezza dei cittadini.

Si prevede l’avvio dei cantieri nei prossimi mesi, con l’obiettivo di inaugurare il nuovo svincolo entro fine 2026.

Un passo importante per alleggerire il traffico urbano e garantire un corridoio strategico per la popolazione puteolana.













