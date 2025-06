Circumflegrea, slitta a luglio riapertura tratta Pianura-Licola

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture ferroviarie, l’EAV è impegnata nella installazione di barriere antirumore.

Per consentire l’esecuzione di questi lavori lungo il tratto compreso tra Pisani e Quarto, della linea Circumflegrea, è necessario prolungare l’attuale interruzione del servizio ferroviario fino al 30 giugno 2025.

In questo modo, si potranno ridurre significativamente i tempi dell’intervento che, nel suo insieme, prevede le seguenti installazioni:

• Barriera antirumore in corrispondenza del terzo binario della fermata di Quarto Stazione, utilizzato per consentire l’incrocio dei treni;.

• della barriera, lungo il binario attualmente in esercizio, in prossimità della fermata di Quarto Centro, ovvero, in corrispondenza dell’attraversamento di via Giorgio De Falco.

In questo modo si eviterà la chiusura al traffico della sottostante strada che non verrà utilizzata per il carico del materiale dal piano strada al piano ferroviario, e quindi si eviteranno disagi alla regolare circolazione urbana.

• della barriera in corrispondenza del ponte di Via Vaiani. Anche in questo caso, non verrà utilizzata la sottostante arteria stradale per il carico del materiale dal piano strada al piano ferroviario, e quindi si eviteranno disagi alla regolare circolazione urbana. Pertanto l’attuale sospensione della circolazione sulla tratta Pianura-Licola continuerà fino ad inizio esercizio del 1 luglio 2025.