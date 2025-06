Villetta pubblica a Marano, giostre già devastate dai vandali. Tutto come previsto, ennesima prova dell’incapacità del Comune

A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova villetta pubblica in piazzale della Chiesa a Marano, l’entusiasmo iniziale lascia spazio alla delusione. Realizzata con fondi regionali in un’area confiscata alla camorra, la villetta avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di rinascita e sicurezza per la comunità. Invece, le giostre sono già devastate da atti di vandalismo, compiuti da gruppi di ragazzini senza alcuna sorveglianza.

Al momento dell’inaugurazione, avvenuta con tanto di taglio del nastro e presenza di numerosi politici locali e regionali in pompa magna, in molti avevano espresso scetticismo riguardo alla reale efficacia del progetto, vista la totale assenza di vigilanza e telecamere di sicurezza. Purtroppo, l’esito negativo si è rivelato scontato.

I residenti denunciano da subito il degrado e chiedono un intervento urgente, ma il Comune di Marano sembra ancora una volta incapace di gestire le risorse e garantire la sicurezza nei propri spazi pubblici. La villetta, simbolo di una lotta alla criminalità organizzata, rischia così di diventare un altro flop che alimenta la sfiducia nella gestione amministrativa locale.

Senza un piano concreto per la manutenzione e la sorveglianza, l’area destinata a luogo di aggregazione rischia di essere abbandonata a sé stessa, confermando purtroppo una triste consuetudine di degrado e inefficienza nel Comune di Marano.