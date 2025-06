Inquinamento, stop alle auto Euro 5 in alcune regioni. Rinaldi: “E gli aerei sulle nostre teste?”

Condividi

Dal primo ottobre 2025 le auto Euro 5 diesel non potranno più circolare liberamente in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Fermi oltre 1 milione di veicoli: inquinano.

Ok, giusto, e gli aerei che ci stanno volando in decollo sulle nostre teste, usano per caso carburante verde? È invece il peggiore che possa procurare inquinamento dell’aria.

Non la passeranno liscia tutti quelli che hanno organizzato l’imbroglio del cambio di rotte di circa due anni fa, sulla nostra zona non soggetta a servitù di sorvoli e a quote così basse.

Intanto il sindaco di Marano (PD) non ha emesso alcuna ordinanza per la tutela della salute della comunità che rappresenta, e non ha mai chiesto l’intervento dell’ARPAC che dovrebbe monitorare l’aria che respiriamo, soprattutto in pieno centro storico, attraverso il posizionamento di centraline. Coinvolgendo però i cittadini, non i politici, affinché tutto avvenga nella totale trasparenza e senza altre ambiguità, conoscendo i soggetti chiamati in causa.

Il sindaco, Matteo Morra, se la dorme?

Perché? Cosa lo rende così inerte?

A questa domanda dovrebbero rispondere gli organi inquirenti, che invece anche loro sembrano entrati in letargo.

Per fortuna questa amministrazione, se il ministro dell’Interno non vorrà fare lo “strambo” stoppando l’iter ormai ben avviato, dovrebbe subire la turpe vergogna del quinto scioglimento per infiltrazioni malavitose.

Stefano Rinaldi













