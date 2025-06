Pomigliano d’Arco, operazione “Alto Impatto”: multe, patenti ritirate e veicoli sequestrati

Condividi

È di particolare rilievo il bilancio dell’operazione “Alto Impatto” condotta oggi dalla Polizia Locale di Pomigliano d’Arco, sotto il coordinamento del Tenente Andrea D’Ambrosio. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, è stato finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada. Nel corso dei controlli sono state fermate 28 persone e accertate numerose infrazioni. Cinque automobilisti sono stati sorpresi alla guida con il telefono cellulare: per loro è scattata la sanzione e il ritiro immediato della patente. Cinque veicoli sono risultati privi di copertura assicurativa, due conducenti di ciclomotori circolavano senza casco, tre automobilisti erano sprovvisti di patente di guida e tre vetture erano prive di revisione. Gravi anche alcune condotte alla guida: un automobilista è stato fermato mentre procedeva contromano ed è stato sanzionato con il ritiro della patente. Infine, dieci sanzioni sono state elevate per sosta vietata sui marciapiedi. L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli sul territorio per migliorare la sicurezza urbana e la viabilità cittadina.













