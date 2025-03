GIUGLIANO, ELEZIONI DI PRIMAVERA: ACCORDI, DISACCORDI E ANTICHI GIOCHI DI POTERE. FORSE E’ MEGLIO LA GESTIONE COMMISSARIALE?

Giugliano, la politica come gioco di potere, vecchi schemi e nuovi compromessi, in queste ore si sta assistendo ad “accordi e disaccordi” di una politica che vaga nel vuoto. Il centrodestra sembra incapace di rinnovarsi, preferendo resuscitare figure che rappresentano il fallimento di un’epoca, piuttosto che proporre una visione diversa per il futuro della città. Emblematico il corteggiamento spudorato a vecchi amministratori, qualcuno protagonista di un passato, segnato da vicende complesse e controverse. Un’operazione che dimostrerebbe quanto una certa politica locale non sia interessata a guardare avanti, ma piuttosto a mantenere il controllo a qualsiasi costo, persino richiamando chi dovrebbe rappresentare il passato da superare. Ma lo spettacolo sembrerebbe non finire qui. C’è chi cede ancora a compromessi per interesse personale pur di garantirsi una manciata di voti in più per il Sindaco uscente. Una strategia chiara: accumulare numeri, senza alcuna coerenza politica, senza alcuna visione di governo. Potrebbe essere il caso degli esponenti di Azione, che pare si stiano accasando con la Lega. Uno scenario di compromessi che sa più di calcolo personale che di scelta programmatica. Ma con quale finalità ? Forse piazzare nomi e volti senza badare al merito, senza preoccuparsi di coerenza politica. Ma poi, come porteranno la Lega al cospetto della vecchia coalizione ? Semplice, basta non presentare la lista , sostituendola con una civica ed appoggiare così insieme ad altre liste come Italia Viva ed Azione, il Sindaco uscente Pirozzi. Un altro escamotage per non perdere terreno in una battaglia che ormai somiglia più a un mercato delle vacche che a una competizione democratica. Intanto, nella lotta interna dei 5 Stelle, dove anche qui gli ideali vengono buttati al vento perché sembra che non si sa chi debba gestire il simbolo tra il “team Castellone” e il “team Micillo”, c’è chi seguirà la strada del civismo, perseguendo accordi prestabiliti per mantenere “il posto”. Ancora una volta a prevalere è solo il gioco delle poltrone piuttosto che gli interessi della città. Di fronte a questo scenario, una domanda sorge spontanea: ma davvero i cittadini di Giugliano vogliono restare prigionieri di questi schemi ? Perché continuare a subire un gioco di potere dove il bene della città è l’ultima delle preoccupazioni ? Chi ha lavorato davvero per la comunità, oggi non avrebbe bisogno di accordi meschini e di manovre opportunistiche. Eppure, la politica locale sembra incapace di emanciparsi dalle solite logiche di sopravvivenza, dimenticando che il vero giudizio arriverà dalle urne. Fino ad allora, si continuerà solo a giocare. A questo punto, visto il livello delle manovre e le cattive abitudini che si perpetuano nella politica locale, forse sarebbe meglio che a occuparsi della città fosse il Commissario. Meglio 18 mesi senza votare, dando il tempo alla politica di rigenerarsi, piuttosto che continuare a essere ostaggio di questi accordi.

Redazione Radio Svago web