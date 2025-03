CAMORRA: CONFERMATO SCOOP TERRANOSTRANEWS: ACCORDO CON I BOSS, IN MANETTE ANCHE UN CARABINIERE INFEDELE

Condividi

Avrebbe svelato segreti di indagine ai capi del clan della 167 di Arzano (Napoli) in cambio di denaro e altri benefit: in carcere finisce anche un carabiniere infedele.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Dda di Napoli al militare

venivano versati un migliaio di euro al mese, periodicamente somme di

denaro tra 2mila e 3mila euro, e favori come interventi di

manutenzione e di carrozzeria per le sue auto e per quelle dei suoi

familiari.

Le indagini sono state condotte dai suoi stessi colleghi, che

stamattina gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in

carcere. Insieme a G.I., 58enne luogotenente dei carabinieri

originario della Provincia di Caserta, sono stati arrestati Giuseppe e

Mariano Monfregolo, e Aldo Bianco. Coinvolti anche due fratelli

collaboratori di giustizia, per questi fatti indagati a piede libero.

Si tratta di persone ritenute dagli investigatori ai vertici del clan

della 167 di Arzano che avrebbero versato al carabiniere un mensile da

circa mille euro e ulteriori extra in occasione di rivelazioni di

segreti d’ufficio su indagini come l’imminenza delle notifiche delle

misure cautelari per agevolare la fuga degli indagati oppure

l’installazione di telecamere.

Tra le contestazioni anche false relazioni di buona condotta per il

boss, quando era sotto sorveglianza speciale, la mancata notifica

delle misure cautelari e precautelari e anche il favoreggiamento della

fuga e della latitanza per i suoi “benefattori”. Le vicende finite

sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti vanno dal 2015 al

2023. Agli indagati vengono contestati i reati di corruzione

continuata in concorso aggravata dall’avere favorito una

organizzazione malavitosa.













