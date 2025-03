MARANO-CALVIZZANO. FURTI A RIPETIZIONE ANCHE IN VIA CORREE DI SOPRA. LADRI ACROBATI IN VIA ADDA. E’ IL TEMPO DELLE RONDE? TANTI CITTADINI NON HANNO PIU’ FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

Condividi

Un delirio, dal pomeriggio alla notte di ieri. Ricapitoliamo: due furti al parco Furoli, a Calvizzano, con i banditi in versione acrobati e circensi a lanciarsi fino ai piani alti dei balconi degli edifici: un tentato furto alla farmacia del corso Mediterraneo, con i malviventi che hanno persino disattivato l’allaccio di un palo della luce; un furto in via Corree di sopra, a Marano, con 3 malviventi che sono riusciti a portar via attrezzature agricole con ausilio di un furgone. E ancora: furti tentati o riusciti in via Gramsci, non solo in appartamenti ma anche di autovetture. Servono le ronde come avviene da qualche tempo anche ai Camaldoli? E’ la domanda che in tanti si pongono da mesi.













